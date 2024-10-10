Генсек НАТО оценил значение ударов вглубь России для конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего визита в Великобританию отметил, что разрешение на применение дальнобойных ракет, произведенных на Западе, для ударов по территории России не приведет к значительным изменениям в российско-украинском конфликте и призвал не концентрироваться на этом вопросе, передает РИА Новости.

«Не стоит сосредотачиваться на одном виде вооружения. Какое-либо конкретное оружие не сможет изменить общую ситуацию», — акцентировал он.

Рютте также прокомментировал настойчивые запросы Владимира Зеленского о получении такого разрешения, в чем украинский президент пока что сталкивается с отказами.

Генсек подчеркнул, что Великобритания выделяет три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно на военную поддержку Украины, тогда как США недавно одобрили новый пакет помощи Киеву на сумму восемь миллиардов долларов.

Германия, Франция, Дания и другие страны-участники НАТО также оказывают значительную помощь.

Кроме того, Рютте повторил, что с юридической точки зрения удары по глубине России могли бы быть возможны, однако конечное решение принимают именно те государства, которые предоставляют Киеву соответствующие системы.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались ударить по аэродрому в Адыгее дронами PD-2 из США.