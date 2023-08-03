На Украине продавали новорожденных детей иностранцам

Офис генерального прокурора Украины на странице в социальной сети проинформировал о разоблачении мошеннической схемы. Иностранцы покупали детей, рожденных на Украине в клиниках Киева и Харькова, сообщает агентство « РИА Новости ». 12 человек подозревают в торговле людьми.

Стоимость ребенка составляла в среднем от 50 до 70 тысяч евро. Жители стран, в которых запрещено суррогатное материнство, обращались в клинику Киева и Харькова. Медицинские учреждения специализируются на суррогатном материнстве. Матери, которые вынашивали детей, получали «за работу» 12 тысяч евро. От них требовали подписать документы, что они разрешают пересечение новорожденным украинской границы и получение нового гражданства в другой стране. Ребенка вывозили из Украины и продавали. На данный момент установлено, что таких случаев было восемь. Девятая «сделка» не состоялась из-за объявления военного положения на Украине. У следствия есть предположение, что таких случаев было около 40. Проводится проверка.

В схеме принимало участие 12 человек: медики клиник в Киеве и Харькове, адвокаты, администраторы и менеджеры учреждений. На данный момент задержано пять человек, которых подозревают в торговле детьми. Проводят обыски в клиниках и дома.