Недавний украинский законопроект о мобилизации спровоцировал появление в лесах страны партизанов-анархистов, выступающих против очередной мобилизации. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем видео на YouTube .

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что к нему обращались из Генштаба украинских ВС с просьбой мобилизовать еще около полумиллиона украинцев. В понедельник правительством страны был внесен в парламент проект закона о мобилизации, обязывающий призывников в течение 60 дней с объявления мобилизации явиться в военкомат.

Как рассказал в своем видео Соскин, в лесах по всей стране уже начали появляться группы, в которые собираются партизаны-анархисты. По его словам, там собираются мужчины, которые не хотят «подчиняться узурпаторам». Эксперт предполагает, что данное явление будет лишь развиваться в будущем.

Согласно заявлению Соскина, речь идет о столкновениях тех, кто готов идти на фронт, с теми, кто считает, что это противоречит конституции страны.

Аналитик заявил, что все слова о патриотизме уже утратили значение из-за того, что у украинской стороны попросту кончилось оружие, но правительство все равно отправляет людей умирать. Эксперт отметил недовольство народа тем фактом, что вместо отмены военного положения и объявления перемирия, руководство хочет отправить еще полмиллиона граждан на фронт, лишив их прав.