«Сначала страшно, потом хочется еще»: почему девушки едут в стрелковые клубы Подмосковья

Сначала страшно взять в руки настоящее оружие, а через несколько минут уже хочется попробовать еще раз. Такой неожиданный сценарий все чаще выбирают девушки для встреч с подругами. Вместо привычных ресторанов и спа-салонов они отправляются в стрелковые клубы Подмосковья, чтобы испытать новые эмоции, проверить меткость и устроить необычный девичник, сообщил REGIONS.

Что привлекает девушек в таком занятии? Судя по впечатлениям посетительниц, дело не только в адреналине. Для одних это возможность разнообразить встречи с подругами, для других — преодолеть первоначальный страх, а для третьих — проверить себя в совершенно непривычном деле.

«Очень переживала перед посещением, думала, будет шумно, многолюдно и страшно. Думала даже отказаться. Но реальность совсем другая. Встретили приветливо, проводили медосмотр. В галерее чисто, просторно и светло. Тренер Елена Чухарева быстро сняла мой страх и помогла сосредоточиться на технике. Снова туда хочу!» — поделилась впечатлениями Яна.

Стрелковые выезды становятся альтернативой привычным встречам подруг. Организаторы мероприятий уже предлагают специальные программы для девичников: сначала участницы проходят мастер-класс по стрельбе из пневматических пистолетов и винтовок, а затем могут продолжить праздник фотосессией, чаепитием, танцами и конкурсами.

«Ощущения — огонь! Хотя меня сюда подруга потащила, я немного волновалась, если честно. И что вы думаете? Я показала гораздо лучший результат, чем она, так-то!» — рассказала Евгения.

Такой формат объединяет сразу несколько впечатлений: небольшой вызов самой себе, азарт соревнования и возможность разделить эмоции с близкими людьми. По словам психолога, совместное переживание необычной или даже немного стрессовой ситуации укрепляет чувство общности. Подруги поддерживают друг друга, радуются удачным выстрелам и вместе преодолевают первоначальное волнение.

«Раз в месяц с подружками выбираем необычное место и идем получать новый опыт и эмоции. Выбрали "Объект"! Ходили на курс "Современное оружие". Я волновалась очень, но когда началось занятие, начался азарт и восторг!» — отметила Ксения.

Интерес подогревают и социальные сети: эффектные видео со стрельбищ вызывают любопытство у тех, кто прежде даже не задумывался о подобном досуге. В комментариях под такими публикациями девушки признаются, что тоже хотели бы попробовать.

Какие еще стрелковые комплексы есть в Подмосковье

Попробовать такой формат отдыха можно и на других стрелковых площадках региона:

Стрелковый клуб «Объект», расположенный в Дзержинском на улице Энергетиков, 50. Это один из крупнейших крытых стрелковых комплексов региона, который находится буквально рядом с Москвой.

«Бисерово-Спортинг» — Богородский городской округ. Комплекс для стендовой стрельбы по тарелочкам, есть площадки и тиры для разных направлений.

«Спортинг Клуб Москва» — Одинцовский городской округ, Минское шоссе. Предлагает занятия стрелковым спортом и стрельбу по тарелочкам.

«Лисья нора» — Дмитровский городской округ, деревня Игнатово. Спортивно-стрелковый комплекс с несколькими направлениями подготовки.

Перед посещением необходимо уточнить стоимость, условия записи и наличие групповых программ. Занятия с огнестрельным оружием проходят с соблюдением правил безопасности и под контролем специалистов.

Похоже, у привычных девичников появляется новая альтернатива. И теперь поводом собраться с подругами может стать не только поход в ресторан, но и желание проверить, кто в компании окажется самым метким.

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