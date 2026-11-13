В Московской области установили более 100 новых автобусных павильонов

С начала 2026 года на региональных дорогах Подмосковья установили более 100 новых автобусных павильонов, работы прошли в рамках комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 27 городских и муниципальных округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для комфортного ожидания пассажиров специалисты смонтировали 103 автобусных павильона и отремонтировали посадочные площадки на 75 остановках общественного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, часть из них оборудовали заездными карманами, которые позволят автобусам останавливаться, не создавая помех другим участникам дорожного движения. На остановках установили павильоны типов «Межгород» и «Городской стандарт». При этом наибольший объем работ выполнили в Волоколамске. Там обустроили девять новых павильонов - в селах Болычово и Ивановское, деревнях Крюково и Тимково, а также на улицах Ямской и Возмище и в микрорайоне Матвейково в Волоколамске.

В общей сложности в этом году планируется установить 150 новых автобусных павильонов на региональных дорогах.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.