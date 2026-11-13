Рыба в когтях и размах крыльев 1,8 м: фотограф запечатлел редчайшую птицу Подмосковья с добычей

Житель Павловского Посада, фотограф Александр Бакланов, стал свидетелем удивительного природного явления: в небе над городом ему удалось запечатлеть скопу — крупную хищную птицу, несущую в когтях свежепойманную рыбу. Этот редкий кадр уже вызвал восторг у любителей природы и привлек внимание экспертов-орнитологов, сообщил REGIONS.

Снимок, сделанный на фоне живописного облачного неба, наглядно показал мастерство одного из самых удивительных пернатых хищников. Скопа — уникальный «профессиональный рыболов» и единственный представитель своего семейства в отряде ястребообразных. По словам орнитолога Валерия Серова, размах крыльев птицы достигает внушительных 1,5–1,8 метра, а рацион почти полностью состоит из рыбы.

Процесс охоты скопы достоин кадров из серьезного документального фильма. Птица способна зависать в воздухе на высоте 10–30 метров, внимательно сканируя водную гладь: ее острое зрение позволяет заметить добычу даже под слоем воды. Обнаружив цель, хищница складывает крылья и стремительно пикирует вниз, практически полностью погружаясь в водоем.

Уникальное анатомическое строение лап помогает удержать скользкую добычу: три пальца направлены вперед, а четвертый может разворачиваться назад, образуя надежный «замок». Кроме того, на подошвах расположены острые шипы, а когти особенно длинны и изогнуты. Поднимаясь с уловом, скопа мощным взмахом крыльев разворачивает рыбу головой вперед, что обеспечивает лучшую аэродинамику в полете.

Встреча со скопой в Подмосковье — событие редкое и потому особенно ценное. В России эта птица занесена в Красную книгу как редкий вид. Она предпочитает селиться исключительно вблизи чистых водоемов — рек, озер и водохранилищ, а также известна своей трогательной верностью партнеру: пары часто сохраняются на протяжении многих лет.

Орнитологи напоминают: если вам посчастливилось увидеть эту величественную птицу в дикой природе, ни в коем случае не стоит приближаться к предполагаемым местам ее гнездования. Скопа чрезвычайно чувствительна к фактору беспокойства и при малейшей угрозе может навсегда покинуть насиженное место, что поставит под угрозу выживание птенцов.

Такие фотографии не только радуют глаз, но и напоминают о важности сохранения хрупкой экосистемы Подмосковья для будущих поколений.

Ранее сообщалось, что в Измайловском лесу пес устроил охоту на уток в холодном пруду.