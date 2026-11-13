В Подольске начался монтаж окон в здании новой школы

В Подольске на улице Ватутина продолжается возведение современной школы, рассчитанной на 550 мест, на объекте выполняются кровельные и отделочные работы, монтаж окон, установка радиаторов, ведется прокладка труб отопления. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», их планируют завершить в 2028 году. Площадь нового школьного корпуса составит около 10 тыс. кв. м. В здании создадут универсальные и специализированные кабинеты, ИТ‑полигон, спортивный зал и отдельный зал для мероприятий, медиатеку и зоны отдыха, столовую с пищеблоком полного цикла. На прилегающей территории оборудуют современное спортивное ядро и детские игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове.