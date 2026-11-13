В Московской области с 2019 года выдали более 29 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!»

«Появление малыша — важное и радостное событие для каждой семьи. Чтобы сделать первые месяцы жизни с ребенком максимально комфортными для родителей, в Подмосковье предусмотрен специальный подарочный набор, в который входят более 50 необходимых предметов для мамы и новорожденного: одежда, средства гигиены, постельные принадлежности и другие полезные вещи», — напомнил он.