В Московской области с 2019 года выдали более 29 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!»
Свыше 2,8 тыс. наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали с начала 2026 года
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Московской области с 2019 года выдали более 29 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!», в том числе свыше 2,8 тыс. — с начала 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Появление малыша — важное и радостное событие для каждой семьи. Чтобы сделать первые месяцы жизни с ребенком максимально комфортными для родителей, в Подмосковье предусмотрен специальный подарочный набор, в который входят более 50 необходимых предметов для мамы и новорожденного: одежда, средства гигиены, постельные принадлежности и другие полезные вещи», — напомнил он.
Вместо набора жители могут получить денежную выплату в размере ₽20 тыс.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Семья».
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.