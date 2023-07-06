На Украине сообщили о подписании с Болгарией декларации о членстве в НАТО

В четверг, 6 июля, в городе София премьер-министр Болгарии Николай Денков и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию об интеграции Украины в состав Евросоюза, пишет агентство « РИА Новости ». Об этом в социальных сетях проинформировал заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква.

Игорь Жовква отметил важность подписания декларации. Болгария стала 22-ой страной, которая поддержала Украину в стремлении к членству в Евросоюз. В документе также указано, что Болгария приветствует вступление Украины в НАТО. Это положительный сигнал для украинцев накануне саммита НАТО, открытие которого запланировано на 11 июля.

«Украина стремится получить четкое приглашение к членству в НАТО и рассчитывает на поддержку всех партнеров», - рассказал Игорь Жовква

Известно, что в Болгарии президент Украины провел встречу с президентом Республики, в ходе которой обсудил ряд важных тем, в том числе и поставки оружия.