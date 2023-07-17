На Украине заблокировали сбор денег для выплаты залога за митрополита Павла

Правозащитника Виктория Кохановская на своей странице в социальной сети проинформировала о блокировании счета, на который все желающие могли перевести деньги для выплаты залога за наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, пишет издание « Иносми ».

«Демократия во всей своей красе», - написала Виктория Кохановская

Ранее в Киеве прошло судебное заседание, в рамках которого было принято решение об изменении меры пресечения священнослужителю Киево-Печерской лавры Павлу. Домашний арест был заменен на содержание под стражей с возможностью выплаты залога суммой 893,5 тысячи долларов.

В аккаунте Телеграм-канала, который принадлежит монастырю, опубликовали реквизиты, на которые можно переводить деньги для сбора средств для выплаты залога. Правозащитника Виктория Кохановская рассказала о блокировании данного канала.