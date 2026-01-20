На улице мороз, на дороге — потоп: прорыв трубы парализовал движение в Кемерове

В Кемерове проезжую часть в сильный мороз затопило холодной водой, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Причина — прорыв трубы.

По данным пресс-службы, на место инцидента оперативно прибыли специалисты АО «Кемвод». Помощь в проведении работ оказывают коммунальные службы Кемеровского муниципального района. Первоочередная задача — установить точное место протечки. Для выполнения задания специалисты обследуют сети, предварительно отключив абонентов от подачи воды.

В пресс-службе проинформировали, что после обнаружения места протечки и ремонта данного участка в городе временно изменят схему маршрута движения общественного транспорта.

«После устранения утечки запланирована очистка проезжей части», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, некоторые остановки будут временно исключены из привычного маршрута. На других направлениях организован объезд. Информацию о движении общественного транспорта можно уточнить в диспетчерской УЕЗТУ. После возвращения привычного маршрута местных жителей проинформируют дополнительно.

Ранее сообщалось, что улица Дубравная в Казани снова превратилась в реку из-за прорыва.