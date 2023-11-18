На велосипедах, самокатах и пешком: В Финляндии обеспокоены наплывом беженцев из России

Капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен на брифинге, который проходил в прямом эфире, рассказал о ситуации на пунктах пропуска со стороны России, сообщает агентство « РИА Новости ». Беженцы из Сирии, Ирака, Сомали и других стран направляются в Финляндию со стороны РФ.

Несмотря на то, что в регионе уже зима и дороги заснежены, люди идут пешком, а также едут на самокатах и велосипедах. Это особенно удивило капитана Пограничной охраны. Только 18 ноября (в первой половине дня) в Финляндию прибыло около 30 человек. Люди продолжают пересекать границу. У них в документах есть отметки о том, что российские пограничники провели досмотр.

«Сейчас, когда я смотрю на границу в паре сотен метров, оттуда уже прибывает следующая группа. Их документы имеют российские отметки о досмотре. Они идут к финской границе пешком, а теперь даже едут на самокатах. Русские пропустили их и жестами указали, чтобы они направлялись в Финляндию.» - рассказал на брифинге капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен

В пятницу, 16 ноября, из России прибыло 220 человек, которые попросили убежища у Финляндии. Эти показатели стали рекордными. Для сравнения - за весь год было подано 335 заявлений.

Правительство Финляндии обеспокоено подобной тенденцией. В связи с этим уже до февраля 2024 года часть пунктов пропуска будут полностью закрыты. Всего между Финляндией и Россией оборудовано восемь пунктов. После закрытия функционировать будут только четыре. Если и это не поможет, власти намерены идти на радикальные меры.

Один из жителей инициировал сбор подписей за то, чтобы КПП не закрывали. По состоянию на 18 ноября 17:30 (по московскому времени) петиция собрала 9468 подписей.