Жители Финляндии массово подписывают петицию против закрытия границы с РФ

Житель Финляндии Петри Маттинен опубликовал петицию, с текстом которой можно ознакомиться на портале Adressit.com . Цель документа - призвать правительство страны не закрывать границу с Россией.

По состоянию на 18:00 17 ноября (по московскому времени) петиция собрала 6047 подписей. Автор петиции объясняет, что подобное решение правительства Финляндии - это нарушение прав человека.

В России у многих финнов живут родственники. Закрытие границы негативно отразится на родственных связях. Люди не смогут проведывать родных, помогать в случае возникновения неприятных ситуаций.

Агентство «РИА Новости» отмечает, что полный запрет пересечения финско-российской границы негативно отразится и на россиянах. Кроме того, что они также не смогут проведывать близких людей, у них могут изъять недвижимость. Правительство хочет принять закон, что если человек не может периодически приезжать в свое жилье, то его конфискуют.

До 18 февраля 2024 году власти поручили закрыть четыре таможенных пунктов. Тогда функционировать будут оставшиеся четыре. Правительство Финляндии заявило, что готово пойти на радикальные меры - закрыть абсолютно все пункты. Официальная версия - наплыв мигрантов.

Автор петиции отмечает, что с проблемой мигрантов бороться нужно, но этим должны заниматься представители миграционных служб. Полное закрытие границы - не выход из положения.