На видео попал момент, как губернатор Кузбасса купил у местного жителя Гурьевска колбу

По информации издания, видео опубликовано в телеграм-канал губернатора региона. Илья Середюк проходил мимо торговой палатки, где пенсионер продавал колбу. Глава отметил, что важно получать витамины и приобрел зелень. В ходе разговора выяснилось, что продавец — ветеран труда, который уже не может передвигаться без палочки. Пенсионер признался, что узнал губернатора. Его фото он видел в газете. Мужчина отметил, что будет всем рассказывать о своем покупателе.

Судя по видео, в ходе беседы подняли вопрос о необходимости благоустройства торговой точки, расположенной на улице города. Губернатор поручил мэру на протяжении месяца решить данный вопрос. Для его реализации предложено использовать качественный материал. Кроме того, местная власть оценит возможность сделать ряды длиннее. В весенне-летний сезон на рынок приходит много людей, которые предлагают овощи, фрукты и зелень.

Под видео горожане оставляют отзывы. Люли положительно оценили намерение губернатора купить колбу и желание контролировать благоустройство населенных пунктов.

«Надо поддерживать такие торговые ряды — они явно пользуются спросом — и расширять. Тогда будет мотивация у бабушек и дедушек. Они будут чувствовать себя востребованными, нужными», — написала одна из подписчиц телеграм-канала губернатора Кузбасса.

Ранее губернатор Московской области рассказал о подготовке региона к лету.