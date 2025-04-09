Губернатор Московской области рассказал о подготовке региона к лету

Все округа Подмосковье приступили к подготовке к летнему сезону, в порядок приведут все общественные пространства — парки, набережные, скверы. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью газете «Ведомости».

«Очень надеемся, что оно будет теплым, долгим, и, конечно, будем радовать наших жителей и гостей. <…> В этом году в Подмосковье появятся и новые точки притяжения. Всего благоустроим порядка 150 объектов. Прежде всего 14 парков и 12 лесопарков», — сказал губернатор.

По его словам, среди них — «Дубрава» в Подольске (Климовске), «Новая Трехгорка» в Одинцове, Кучинский лесопарк в Балашихе, лесопарк «Соколка» в Истре. Территории облагородят и обеспечат современными сервисами и активностями. Для этой цели в парки привлекают бизнес по размещению аттракционов, фудтраков, пунктов проката и торговли. Для жителей также проведут более 14 тыс. культурных мероприятий.

«Седьмой год подряд Подмосковье входит в тройку лидеров по индексу качества городской среды Минстроя РФ. Многое получилось благодаря президентскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в котором победили 46 наших проектов, 37 из них уже реализованы. И здесь мы смотрим на эффективность всей этой работы, самое главное для нас, чтобы эти изменения радовали жителей и гостей», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что, согласно статистике, ежегодно в Подмосковье растет посещаемость парков. Так, например, в минувшую зиму там зафиксировали почти 25,5 млн посещений, это на 5 млн больше, чем в прошлом году.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.