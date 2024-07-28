На видео попал момент, как мальчик подходит к турецкому президенту. Реджеп Тайип Эрдоган протягивает ему руку. Мальчик пожимает ее, а не целует, как этого требует закон и правительственный этикет. Реджеп Тайип Эрдоган дает ребенку пощечину. Инцидент произошел во время выступления президента Турции в Ризе.

На сцене стояли люди, которые следили за ходом церемонии. Один мужчина что-то шепнул мальчику, после чего он поцеловал руку. Следом за мальчиком к президенту подошел другой ребенок, который сразу поцеловал руку президента. Потом ребенок обнял турецкого лидера.

СМИ напоминают, что подобный случай не первый. В 2021 году президент участвовал в церемонии открытия автомобильного туннеля. Местный мальчик должен был перерезать ленточку. Ребенок сделал это преждевременно. Президент ударил мальчика по голове, что потом вызвало критику у населения.

Ранее сообщалось, что Турция стремится к членству в БРИКС, несмотря на давление со стороны Запада.