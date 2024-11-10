На видео попали последствия падения дронов ВСУ в Подмосковье

В интернет-мессенджерах выкладывают видео, на которых зафиксированы моменты падений беспилотников над территорией Подмосковья.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал момент, когда средствами ПВО был сбит и уничтожен беспилотник. Объект загорелся в небе, а его обломки летели в сторону жилой застройки. Момент сбития украинского БПЛА в небе над Раменским городским округом выложен телеграм-каналом SHOT. После сбития остался черный след. Объект загорелся. Очевидец, который проезжал вблизи места падения БПЛА в Раменском, снял на видео пожар.

В настоящее время ситуация в регионах стабильная и контролируемая. В московских аэропортах Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Принятая мера обеспечила безопасность граждан.

Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО за три часа было перехвачено 70 БПЛА над шестью регионами РФ.