На востоке Москвы произошло ДТП с участием трех машин

На внешней стороне 108-го километра МКАДа произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. ДТП произошло на востоке столицы. Об этом сообщили представители департамента транспорта города Москва в своих социальных сетях .

Сообщается, что в аварии на кольцевой дороге столкнулись 3 машины. На место происшествия уже прибыли сотрудники московских оперативных служб для проведения работ. Как сообщили в госоргане, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших в аварии пока только уточняется.

Там также сообщили, что автомобильное движение в районе аварии затруднено. В департаменте попросили водителей воспользоваться альтернативными маршрутами.

На видеоматериале, опубликованном столичным органом запечатлено, как бензовоз врезался в несколько машин, находящихся спереди от него.