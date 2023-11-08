На стенде ОАО «РЖД», начиная с 11 ноября и до завершения выставки-форума «Россия», присутствующие смогут первыми увидеть серию из цикла «Фиксиков». Ни на одном сайте или телеканале РФ сделать это будет еще невозможно, сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что гостей выставки, которые захотят посмотреть экспозицию «РЖД», будут встречать герои мультипликационного фильма. Они же помогут пройти железнодорожный квест, чтобы гости могли получить подарки. Посетителям форума-выставки покажут серию «Паровоз», в которой рассказано о различных профессиях железнодорожной отрасли.

В нынешнем году на выставке представлены экспозиции, созданные новыми регионами. Каждый край хотел показать свою историческую связь с Россией и обратить внимание на главные достоинства: развитие шахтной отрасли или перспективы туристического бизнеса.

Выставка проходит в Москве на ВДНХ. Важно отметить, что столица и весь регион активно развиваются. 11 лет назад, 8 ноября 2012 года Владимир Путин назначил на должность временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева. За этот большой промежуток времени главе региона удалось достичь немалых успехов. Самые значимые достижения Воробьева — в нашем материале.