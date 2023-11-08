«Московская область может похвастаться»: политолог раскрыл, как губернатору Воробьеву удалось преобразить свой регион

Ровно 11 лет назад Владимир Путин назначил на должность временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева. За этот большой промежуток времени главе региона удалось достичь немалых успехов.

Политолог Константин Калачев оценил работу губернатора за более чем 10 лет. Подробности — в нашем материале.

Доходы выросли

По мнению эксперта, Андрей Воробьев добился значительных успехов на губернаторском поприще.

«Воробьеву, несомненно, удалось добиться повышения эффективности и качества регионального управления. Московская область — это такой сложносочиненный регион. Понятно, что нет универсальных людей, но есть универсальные команды, и ему удалось провести очень качественно и грамотно кадровую реформу на муниципальном уровне», — заявил Калачев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что за прошедшие 11 лет было сделано очень многое для инвестиционной привлекательности Подмосковья, чтобы оно стало развитым индустриально-аграрным регионом.

«Московская область может похвастаться не только развитием промышленности и сельского хозяйства. При Воробьеве существенно возросли доходы населения. Эффективно решаются проблемы благоустройства, развивается транспортная сеть. Ему удалось решить экологические проблемы с помощью закрытия и культивации крупных свалок», — отметил Калачев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Мо ]

Лучшие во всем

Губернатор Андрей Воробьев построил новые детские сады и школы, продолжил политолог. Сфера здравоохранения в Московской области тоже находится на подъеме благодаря главе.

«Подмосковье, на мой взгляд, входит в число лучших регионов по качеству жизни в стране. Уже решены многие проблемы в сфере образования, демографии, создания рабочих мест, безопасности. Губернатор Воробье делает очень много для комфортной жизни жителей Подмосковья», — заключил собеседник издания.

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