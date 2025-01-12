Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в качестве стипендиата американского Института Маккейна может начать пропагандировать начало войны между Грузией и Россией, сообщило итальянское издание AntiDiplomatico.

Автор материала предполагает, что Саломе Зурабишвили начнет рассказывать на международных конференциях о необходимости начала войны между Грузией и Россией на фоне некоторых политических разногласий.

«Евроатлантические крестные отцы решат протрубить о Грузии, включая оправдания прошлых войн <...> и необходимость той, которую <...> они хотели бы заставить Тбилиси вновь развязать против Москвы», — указано в материале AntiDiplomatico.

Автор материала предполагает, что ЕС и НАТО не скрывают своей заинтересованности в том, чтобы нынешняя власть Грузии прекратила управлять страной. Лидеры организаций помогают Зурабишвили выступать против законной власти Грузии.

Издание ссылается на заявление Института Маккейна. В частности, в организации объяснили, что их стипендиат во время своих выступлений должен выполнить миссию — разъяснить важность проведения новых выборов в Грузии. Напомним, экс-президент Зурабишвили не признала итоги президентских выборов, по итогу которых страной начал руководить Михаил Кавелашвили. Ранее лица, имеющие отношение к правительству Грузии, рассказывали о рекомендации Запада открыть второй фронт против России. Страна отказалась от предложения, что вызвало критику у некоторых политиков.

Ранее сообщалось, что сенатор Пушков раскритиковал намерение президента Польши указывать направления движения Грузии.