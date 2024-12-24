Польский лидер Анджей Дуда заявил, что у грузин имеется неотъемлемое право двигаться к объединенной Европе. По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, не польскому президенту Анджею Дуде решать, куда двигаться Грузии. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что у граждан Грузии есть право не вступать в Евросоюз, если это противоречит экономическим интересам страны, представлениям ее граждан о том, как должно быть устроено общество и семейная жизнь, а также если это может вовлечь страну в войну. Именно путем выборов большая часть народа Грузии осуществила данное право.

По мнению политика, не Дуде решать, куда двигаться закавказской республике.

Ранее сообщалось, что Зурабишвили пригрозила «свержением режима», если не будут назначены новые выборы.