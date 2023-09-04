Наблюдатели получили практическую подготовку к работе на избирательных участках

В ближайшие выходные пройдут выборы губернатора Московской области. Наблюдатели, которые будут работать на голосовании, получили все необходимые знания, и смогли отработать их на практике. Об этом рассказал зампред Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Московской области Сергей Леонов. Он отметил, что в общей сложности за два месяца было проведено 192 семинара, обучение прошли более 12 тыс. наблюдателей.

«Когда я провожу семинары, вижу и активную молодежь, и людей среднего возраста, и, естественно, неравнодушных представителей старшего поколения. Но мы понимаем, что одного желания и законного права для организации наблюдения недостаточно, нужно дать наблюдателям инструментарий. Именно этим мы и занимаемся на семинарах», - подчеркнул Сергей Леонов.

Например, в программу занятий включен разбор правового статуса, роли и задач общественного наблюдения, а также знакомство с «Кодексом этики» и единым стандартом наблюдения за выборами.

«Также в процессе обучения мы разбираем случаи из многолетней практики. Выстраиваем мобильный УИК с настоящими ящиками для голосования и кабинками. Рассказываем о ситуациях, которые могут быть на участке, законны они или нет», - объясняет представитель ОПМО.

В Единый день голосования в Подмосковье будет открыто в общей сложности около 4 тыс. избирательных участков. Кроме того, впервые будет доступно дистанционное электронное голосование. Одновременно с выборами губернатора пройдет голосование за депутатов десяти Советов городских округов и дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу № 17. Голосование продлится в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября.