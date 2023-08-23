Наблюдателям на выборах поможет мобильное приложение

На предстоящих выборах губернатора Московской области наблюдатели будут использовать специальное мобильное приложение «Независимый общественный мониторинг». Одни и те же специально обученные наблюдатели смогут контролировать и работу обычных избирательных участков, и дистанционное электронное голосование.

Об этом рассказал заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Московской области по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести, председатель Общественной палаты городского округа Щелково Рушан Махмутов.

«Каждый наблюдатель от Общественной палаты Московской области получит направление, с которым отправится на участок. Регулярно в течение дня наблюдатели будут вносить в мобильное приложение данные о ходе голосования: нарушений нет или зафиксированы те или иные нарушения», – отметил Рушан Махмутов.

Представитель ОПМО добавил, что во время обучения наблюдателям объясняют, как работать во время выборов, на что обращать внимание в первую очередь. Для этого составлены памятки, где прописан «золотой стандарт»: что наблюдатель должен держать под контролем.

«Что касается ДЭГ, наблюдатели будут также проверять, чтобы избиратели, зарегистрированные на онлайн-голосование, были удалены из обычных списков, то есть чтобы было исключено дублирование. Избирательные комиссии тоже за этим следят», – добавил Рушан Махмутов.

Напомним, в Единый день голосования в сентябре в Подмосковье пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному округу № 17 и депутатов в Советы 10 городских округов. Зарегистрироваться на ДЭГ можно до 4 сентября на портале госуслуг.