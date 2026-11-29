Автомобильное движение по Крымскому мосту остается закрытым с 17 ноября, тогда как поезда и электрички продолжают курсировать до Керчи. О принятых проектных решениях и наличии ответственных лиц сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по данным издания «Город» (Краснодар).

Спустя полторы недели после остановки автотранспорта путь на полуостров на личной машине лежит исключительно через трассу «Новороссия». Слухи о том, что под реверс для машин якобы переоборудуют одну из железнодорожных веток, власти опровергли. Тем временем в Telegram удалили весь архив популярного паблика с почти 470 тыс. подписчиков, где водители с лета 2023 года отслеживали очереди и правила досмотра.

Вопрос о том, когда откроют автодорогу, пока остается открытым. В субботу вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что «определены сроки», назначены ответственные и приняты проектные решения, однако конкретных дат и деталей планов восстановления не раскрыл.

Автомобильного парома между портом «Кавказ» и Керчью не запустили — в том числе из-за штормовой погоды в Керченском проливе. На уходящей неделе власти собирали заявки от автовладельцев из разных регионов, чтобы помочь с выездом застрявшим в Крыму туристам на личных машинах из Темрюкского района, но речи о регулярной паромной переправе для легковушек пока не идет.

Зато железнодорожное сообщение стало активнее: число электричек на мосту увеличили, а поезда и пригородные составы идут до Керчи (электрички ходят и из Анапы). Поездка от Тамани до станции «Южная» обходится в ₽72–105 в зависимости от сервиса бронирования. Строгих лимитов по багажу пассажиры в соцсетях не отмечают — один из пользователей с иронией написал, что ехать можно «хоть с козой». Из-за сбоев связи и интернета карты в поездах срабатывают не всегда, поэтому лучше запастись наличными — тем более что на станции «Южная» банкоматов нет, и данных об их наличии на станции в Тамани тоже не поступало.

Увеличили и число автобусных рейсов. Дорога часто строится так: автобус до Тамани, пересадка на электричку через мост до Керчи, а дальше — снова автобус до нужного города. У ряда перевозчиков билет на электричку уже зашит в стоимость автобусного — достаточно предъявить контролеру купленный билет.

В самом Крыму ни дефицита бензина, ни пустых полок в магазинах пока не зафиксировано — цены остаются прежними, высокими по сравнению с Кубанью. Житель Керчи Сергей Пегов отметил, что оценивать логистические последствия еще рано и на наличии товаров и ценах ситуация пока не сказалась, напомнив о периоде после 2014 года, когда ни моста, ни сухопутного коридора еще не было. Отдельно с 25 ноября на полуострове ввели десятидневные ограничения электроснабжения: ежедневные отключения света местами отражаются на отоплении и работе городского электротранспорта.