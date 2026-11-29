Интерес российских покупателей к турецкой недвижимости растет благодаря привлекательности курортных зон и шансу оформить кредит на сделку. Причины положительной динамики на рынке озвучила эксперт по недвижимости Илькнур Бахар в беседе с РИА Новости .

Свежая аналитика Bigist Invest, составленная по официальным сводкам Института статистики Турции (TÜİK), подтверждает: за десять месяцев текущего года граждане РФ оформили в собственность 3 153 жилых объекта. По сравнению с аналогичным отрезком прошлого года спрос увеличился на 6,9%. Благодаря этому результату россияне уверенно удерживают пальму первенства среди зарубежных инвесторов, более чем вдвое опережая идущих следом граждан Ирана (1 455 сделок). Только за один октябрь наши соотечественники приобрели 477 квартир и домов — фактически это каждый пятый объект из 2 259, реализованных иностранцам за месяц.

Главными точками притяжения для зарубежного капитала на карте страны по-прежнему остаются два мегаполиса: Стамбул, где иностранцы с января по октябрь выкупили 7 431 объект, и курортная Анталья с показателем в 5 445 сделок.

По словам Илькнур Бахар, при выборе жилья в крупных деловых центрах вроде Стамбула весомым плюсом для покупателей из России становится доступность кредитования. Впрочем, специалист предостерегает от завышенных ожиданий: возможность взять заемные средства оценивается банками строго индивидуально, и универсальной гарантии одобрения для каждого иностранца нет.

На побережье же приоритеты смещаются в сторону качества жизни. Бахар подчеркнула, что одного лишь шагового доступа к пляжу и живописной панорамы из окна сегодня недостаточно. Как отметила эксперт, красивый вид лишь привлекает первичный интерес, однако финальное решение о вложении средств напрямую зависит от развитой инфраструктуры и повседневного комфорта вокруг жилого комплекса.