Цена одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в России вырастет до ₽172,9 к апрелю 2027 года. Новые расчеты озвучила глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар в интервью агентству ТАСС .

Пенсионный балл — ключевой показатель, от которого напрямую зависит, получит ли гражданин право на страховую пенсию по старости и какой окажется итоговая сумма ежемесячных выплат. Число накопленных коэффициентов формируется исходя из официального стажа человека и объема взносов, которые работодатель перечисляет за него в Социальный фонд России. Для сравнения, в 2026 году один такой балл оценивается в ₽156,76.

Повышение стоимости ИПК напрямую связано с графиком перерасчета выплат. Согласно проекту бюджета Соцфонда на 2027–2029 годы, индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два шага: сначала выплаты увеличат на 6,8% с 1 февраля, а затем добавят еще 3,3% с 1 апреля.

При этом эксперты советуют взвешенно подходить к идее докупить недостающие баллы за свой счет. Как ранее пояснил «Газете.Ru» бизнес-аналитик и преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких, добровольная покупка коэффициентов оправдана лишь тогда, когда человеку не хватает стажа или баллов для самого выхода на страховую пенсию. Если же цель — просто немного увеличить размер будущих начислений, гораздо выгоднее положить свободные средства на обычный банковский депозит.