Более 60 пассажиров рейсового автобуса и водитель провели ночь на нейтральной полосе без пищи и бытовых условий после того, как эстонские пограничники опустили шлагбаум на КПП «Койдула». О демонстративном шаге сопредельной стороны рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его заявление и информацию об обстановке рассказала Lenta.ru .

Инцидент произошел прямо перед пунктом пропуска «Койдула». По словам главы псковского региона Михаила Ведерникова, в салоне заблокированного транспорта находились 62 пассажира и водитель, причем подавляющее большинство из них — обладатели эстонского гражданства. Российские пограничники предлагали людям вернуться обратно на территорию РФ, однако путешественники отказались: они опасались, что на следующий день Таллин может окончательно закрыть для них въезд домой.

Напряженность на рубежах растет на фоне решения эстонского кабмина полностью закрыть все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. О планах перекрыть границу 15 ноября объявил премьер-министр Кристен Михал, сославшись на данные о предотвращенном поджоге здания оборонной компании Threod Systems, выпускающей беспилотники и системы разведки.

В Москве шаги Таллина подвергли резкой критике. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал решение «актом политического безумия», отметив, что запрет навещать пожилых родственников и ночевки людей на границе наглядно демонстрируют масштаб русофобии.

Недовольство нарастает и внутри самой Эстонии. Жители запустили петицию за отмену блокады и критикуют власти в соцсетях, жалуясь, что разделенные семьи теперь вынуждены добираться друг к другу окольными путями через третьи страны. В ответ глава МВД республики Игорь Таро возложил вину за страдания людей на «враждебные действия России».

При этом даже на официальном уровне в Таллине звучат призывы смягчить удар:

Президент Эстонии Юлле Мадизе попросила правительство найти гуманный формат исполнения постановления для тех, у кого есть объективные причины пересекать рубеж.

Мэр приграничной Нарвы Яан Тоотс предупредил, что отели и общепит города потеряют около 20% клиентов и выручки, и предложил сделать исключения для поездок к пожилым родным, на похороны и в экстренных ситуациях.

Активист Рене Абрамсон призвал Евросоюз направить в Нарву крупные дотации, чтобы спасти город от вымирания.

Ситуацию прокомментировали и зарубежные эксперты. Киевский политтехнолог Андрей Золотарев упрекнул прибалтийские страны в том, что ради образа врага они забывают о прагматизме и «дергают русского медведя за усы», не просчитывая трагических последствий в районе Нарвы или Сувалкского коридора. В свою очередь, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил уверенность, что в случае прямого военного конфликта с Москвой США не станут вмешиваться и рисковать ядерной эскалацией ради страны, которую рядовые американцы едва ли найдут на карте.