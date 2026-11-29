Барнаульский священник Александр Микушин выдвинул жесткие требования к экипировке участников традиционной новогодней пробежки 1 января 2027 года, запретив мужчинам приходить в обтягивающих лосинах. Об условиях дресс-кода батюшка предупредил на своей странице в социальных сетях, передает aif.ru .

Ежегодный праздничный старт в первый день нового года пройдет в Барнауле по особым правилам внешнего вида. Священнослужитель заранее обозначил границы допустимого, пригрозив разворачивать на старте всех, кто выберет спортивные тайтсы или леггинсы, которые он приравнял к женским колготкам.

По словам Александра Микушина, подобный инцидент уже случался на прошлогоднем мероприятии: тогда один из бегунов появился в обтягивающей экипировке и пытался убедить окружающих, что это обычная одежда для спорта. Батюшка резко раскритиковал такой наряд, отметив, что участник «стоит показывает весь свой спам и говорит о спорте», и пообещал впредь сразу отправлять любителей подобного стиля домой.

Требования священника коснулись не только фасона, но и палитры спортивной формы:

Гармония цветов: организатор попросил избегать резких контрастов в образе — например, не сочетать черный спортивный костюм с яркими желтыми кроссовками.

Общий настрой: по убеждению батюшки, благопристойность должна проявляться как во внутреннем состоянии бегунов, так и в их внешнем облике.

Свою позицию Микушин объяснил публичностью акции. Он подчеркнул, что «все должно быть благочинно», поскольку за праздничным забегом будут наблюдать жители и гости города.