Персональные сведения о владельцах смартфонов не попадут в будущую российскую базу IMEI-номеров — реестр создается исключительно для учета технических кодов самих гаджетов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в интервью агентству РИА Новости .

Единая база идентификаторов мобильных устройств должна заработать в России с 1 марта 2027 года. Ее запуск предусмотрен законом о дополнительных мерах по борьбе с телефонными и сетевыми аферистами.

Как пояснил Сергей Боярский, система будет фиксировать только два технических параметра: сам IMEI-номер устройства и зашифрованный идентификатор SIM-карты (IMSI). По его словам, вносить в реестр сведения о хозяевах телефонов, включая их паспортные данные, не планируется.

Депутат не стал обозначать конкретный период, в течение которого записи останутся в системе, отметив лишь, что порядок хранения определят внутренние правила работы базы. При этом специального механизма для исключения номера из реестра после поломки или утилизации смартфона пока не заложено.

Напомним, IMEI представляет собой индивидуальный 15-значный код, который присваивается на заводе любому гаджету с модулем сотовой связи — от телефона и планшета до умных часов. Этот цифровой «отпечаток» жестко привязан к устройству и не подлежит изменению.