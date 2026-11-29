Православные верующие могут спокойно отмечать Новый год во время Рождественского поста, если не забывают о подготовке к Рождеству и не превращают пищевые запреты в причину ссор с родными. Правила поведения в праздничную ночь разъяснил священник Святослав Шевченко в материале журнала «Фома».

Рождественский пост в этом сезоне стартовал 28 ноября 2026 года и завершится только 6 января 2027-го. Поскольку главный зимний праздник выпадает ровно на этот сорокадневный период, у многих верующих возникает дилемма: уместны ли застолья, гости и привычные развлечения.

Как пояснил Святослав Шевченко, православным стоит придерживаться устава и в новогоднюю ночь, но отказываться от теплого общения с близкими или лишать детей сказки вовсе не нужно. Особенно деликатно стоит вести себя в семьях, где воцерковлены не все домочадцы: навязывать строгие ограничения тем, кто не постится, — верный путь к разладу.

Оптимальный выход для общего застолья — составить компромиссное меню, объединив на одном столе постные угощения и обычные блюда. Тогда каждый сможет выбрать еду по своим убеждениям, а атмосфера в доме останется мирной и гостеприимной.

Традиционные зимние радости также не находятся под запретом:

Домашний уют: наряжать елку и дарить подарки детям вполне допустимо.

Активный отдых: прогулки на свежем воздухе и катание с горки на санках посту не противоречат.

Главное условие: праздник должен обходиться без злоупотребления спиртным и буйных излишеств.

Священнослужитель подчеркнул, что упреки и обиды из-за содержимого тарелок полностью перечеркивают суть духовного воздержания. Смена цифр в календаре не отменяет подготовки к Рождеству Христову, которое отмечается 7 января, поэтому верующим важно не забывать о молитве и добрых делах, ставя во главу угла любовь и уважение к окружающим.