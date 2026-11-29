Семьи военнослужащих по призыву и мобилизованных в 2026 году могут рассчитывать на выплаты от Социального фонда РФ. Беременным женам положено единовременное пособие, превышающее 45 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на пресс-служба фонда сообщает РИА Новости .

Семьи военнослужащих по призыву и мобилизованных в 2026 году могут рассчитывать на выплаты от Социального фонда РФ. Беременным женам положено единовременное пособие, превышающее 45 тысяч рублей. Такие данные РИА Новости привела пресс-служба фонда.

«Фонд выплачивает им единовременное пособие по беременности и ежемесячное пособие на детей. Размер выплат составляет свыше 45 тысяч рублей и 19,3 тысячи рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Отметим, что в 2026 году День матери выпадает на 29 ноября — последнюю декаду ноября завершает именно этот праздник, отмечаемый в воскресенье.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме хотят засчитывать в стаж уход за ребенком до трех лет.