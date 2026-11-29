Редкий котенок с тремя ушами обрел дом и заботливых хозяев в американском штате Флорида. Историю спасения необычного питомца по кличке Шанс 28 ноября рассказала газета New York Post.

Малыш появился на свет прямо на заднем дворе дома жителя Флориды Энтони Патетта. Мужчина обратил внимание, что кошка-мать отказалась от особенного детеныша и совсем не уделяет ему внимания. Не желая оставлять кроху в беде, Энтони забрал его в дом.

Снимок найденыша Патетт сразу отправил своей невесте Кристи. Влюбленные без долгих раздумий решили оставить малыша в семье, а за счастливый поворот судьбы дали ему символичное имя — Шанс.

Как отмечают новые владельцы, трехухий питомец быстро почувствовал себя как дома. Он без труда влился в местную пушистую компанию и уже подружился с четырьмя другими домашними котами — Тоби, Расти, Максом и Киттеном.

К слову, это не первая трогательная история спасения усатых за последнее время: ранее, 17 ноября, стало известно о коте, которого живым вытащили из-под завалов рухнувшего здания в Нью-Йорке.