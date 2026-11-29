Свыше тысячи украинских беспилотников перехватили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны над регионами России в ночь на 29 ноября. О масштабном отражении воздушной атаки отчитались в Минобороны РФ.

По официальной сводке российского военного ведомства, всего за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 1017 беспилотных летательных аппаратов. Перехват воздушных целей велся сразу в двадцати субъектах страны.

В списке регионов, где сработали расчеты ПВО, значатся Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ульяновская области. Помимо этого, атаки беспилотников отразили в небе над Московским регионом, Татарстаном и Крымом.

В свою очередь, Вооруженные силы России в ту же ночь нанесли ответные удары по военной логистике и производственным мощностям противника. В частности, были поражены цеха табачной фабрики, перепрофилированной под выпуск боеприпасов для ВСУ. Также в акватории Черного моря — в 93 километрах юго-западнее Одессы — российские военные атаковали сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения.