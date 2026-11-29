Более ₽120 млн отдали аферистам жители Московской области только по пяти самым громким эпизодам прошедшего октября. По данным ГУ региональной безопасности (ГУРБ) Московской области, жертвами классических легенд о «спасении сбережений» стали как пожилые люди, так и подросток.

Несмотря на регулярные предупреждения, старые сценарии телефонных обманов продолжают приносить преступникам баснословные суммы. Аферисты по-прежнему маскируются под представителей ФСБ, Центробанка, Росфинмониторинга и других госструктур. Играя на страхе потерять накопления, злоумышленники заставляют людей обналичивать вклады, продавать жилье и отдавать наличные уличным курьерам. В ловушку нередко попадают целые семьи.

Абсолютным антирекордом октября стала история в Одинцово, где жертвой преступников оказалась школьница. Неизвестные несколько дней обрабатывали девочку по телефону, выдавая себя за офицеров ФСБ. Войдя в доверие, они убедили подростка «спасти» семейный бюджет. В итоге ребенок вынес из дома родительские накопления на сумму ₽45 038 612 и передал их посыльному в столице.

Вторую строчку печального рейтинга заняла пенсионерка из Люберец, лишившаяся ₽27,9 млн. Мошенники вели с ней многомесячную «осаду», по очереди представляясь специалистами фонда «Благосостояние», Минцифры, ЦБ, Росфинмониторинга и спецслужб. Под давлением лжечиновников женщина не только опустошила все свои банковские счета, но и успела продать две квартиры, отдав выручку посторонним.

В Коломне аферистам хватило десяти дней, чтобы убедить местного пенсионера расстаться с ₽18,45 млн. Звонившие называли себя сотрудниками Пенсионного фонда и ФСБ. Пожилой мужчина поверил в легенду о сохранности финансов, снял все деньги и передал их прибывшему «представителю ведомства».

Еще два крупных эпизода произошли с участием мессенджеров. В Рузе продавец-флорист на протяжении семи месяцев общалась с фейковыми сотрудниками ФСБ и Роскомнадзора. Тщательная психологическая обработка сработала: женщина отдала курьеру все свои сбережения — ₽16,35 млн. Похожим образом лишилась ₽12,9 млн безработная жительница Клина. Аферисты долгое время запугивали ее потерей средств от имени разных госорганов, пока та не сняла всю сумму со счетов и не передала наличные посыльному.

В ведомствах напоминают простое правило безопасности: реальные сотрудники ФСБ, банков, Росфинмониторинга и других государственных структур никогда не просят переводить средства на «безопасные счета», продавать квартиры или отдавать наличные курьерам. При малейшем намеке на подобные требования разговор нужно сразу прерывать, а для проверки информации — перезванивать в организацию самостоятельно по официальному номеру.