С 1 марта 2027 года медицинские учреждения обяжут передавать в Госавтоинспекцию сведения о болезнях пациентов, мешающих безопасному вождению. О запуске обновленного контроля за здоровьем автомобилистов рассказал депутат Госдумы Алексей Куринный, пишет «Бизнес-журнал».

До сих пор большинство водителей сталкивались с профильной медкомиссией лишь раз в десять лет — при получении или плановой замене водительского удостоверения. Однако через год правила заметно ужесточатся: выявить опасный для вождения диагноз смогут во время рядовой диспансеризации, профилактического осмотра или лечения любых других недугов.

Механизм будет работать по четкому алгоритму. Обнаружив у пациента признаки недуга из официального списка противопоказаний, врач обязан уведомить об этом самого водителя и отправить сигнал в ГИБДД. С этого момента у автомобилиста будет ровно три месяца, чтобы пройти внеочередное освидетельствование в клинике с соответствующей лицензией.

Поводом для направления на внеплановую комиссию могут стать, к примеру, резкое падение остроты зрения, обострение психического заболевания или тяжелые последствия инсульта, в том числе сопровождающиеся парезом.

Если углубленная проверка подтвердит наличие медицинских ограничений, действие водительского удостоверения временно заморозят. Точно такой же исход ждет автомобилистов, которые проигнорируют требование врачей и не пройдут повторную комиссию в отведенный трехмесячный срок.