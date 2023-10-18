«Началась «электричка»»: В Соликамске суд изучает детали дела об избиении заключенных

В Соликамске начались судебные слушания по делу об избиении заключенных, сообщает properm.ru . Экс-сотрудника ИК-1 Артура Хромцова обвиняют в избиении: бил ногами и руками, в том числе и по голове. Потерпевшими стали двое заключенных. Видео попало в интернет.

«Сообщили, что с пяти до шести утра 18 мая в оперотдел поступил звонок, что в здании ПКТ началась «электричка» — волнения осужденных. Шум слышал еще по пути к зданию. Узнал, что к осужденным применяли физическую силу», — рассказал сотрудник оперотдела Роман Белкин

17 октября прошло первое заседание. Потерпевшие рассказали, что произошло 23 мая 2023 года. Позже своей версией поделился экс-сотрудник ИК-1. Факт избиения никто не отрицает. Артур Хромцов уверен, что в тот день начался бунт, поэтому другого способа предотвратить побега не было. К тому же после инцидента уволился начальник колонии, что также доказывает критичность положения.

«Примечательно, что данный процесс — редкий случай, когда потерпевшие и свидетели находятся под стражей, а обвиняемый — в зале суда. В первый день рассмотрения дела планировалось, что будет допрошен еще один осужденный Зохиджон Ганиев, с которого — так заявляет Хромцов, и это подтверждается материалами дела — не задался день для сотрудников отдела безопасности ИК-1.». – обратил внимание журналист Properm.ru, который присутствовал в зале суда

Потерпевшие отрицают, что собирались каким-либо образом нарушать правила дисциплины. В зале суда были и приглашенные свидетели, но их показания постоянно меняются.

Следующее заседание назначено на 25 октября. Ожидается, что представители колонии выскажут мнение, насколько экс-сотрудник имел право на избиение мужчин. В системе ФСИН Артур Хромцов проработал 11 лет. В колонии, где произошел конфликт, выполнял обязанности с 2021 года.