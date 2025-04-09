Начальник из администрации Кузбасса предстанет перед судом за сговор с сыном и кражу денег

Начальника территориального отдела администрации будут судить в Кузбассе за незаконное присвоение денег с помощью мошеннической схемы с контрактами, сообщило издание Vse42.ru со ссылкой на СУ СК России по Кузбассу.

По данным издания, фигурантами дела выступают начальник Терсинского территориального отдела администрации Новокузнецкого муниципального округа, ее сын и заместитель генерального директора коммерческой компании. Следствие считает, что они решили завладеть деньгами. Начальница воспользовалась служебным положением. Она заключила контракт на уборку дорог в зимнее время. Сумма контракта достигала 3 млн руб.

По версии следствия, начальница поставила условие — компании разрешалось выбирать в качестве подрядчика фирму, которой руководит ее сын.

«Из бюджета муниципального образования на счет коммерческой организации необоснованно были перечислены денежные средства на сумму свыше 680 тыс. рублей, которыми фигуранты распорядились по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кузбассу.

По информации ведомства, в квартирах подозреваемых были проведены обыски. В рамках мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, в том числе электронные. Предполагается, что махинацию с заключением договоров удалось реализовать дважды. На имущество фигурантов наложили арест.

Ранее сообщалось, что суд изъял квартиры и мотоцикл у экс-чиновника Минсельхоза Михаила Александрова.