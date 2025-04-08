Суд изъял квартиры и мотоцикл у экс-чиновника Минсельхоза Михаила Александрова

Кунцевский суд Москвы вынес решение об изъятии имущества у бывшего главы структуры Министерства сельского хозяйства РФ ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаила Александрова и его родственников, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что по итогам судебного разбирательства у Александрова были конфискованы квартиры в Москве и Крыму, а также мотоцикл марки Harley-Davidson.

Александров, который работал в государственных органах с 1996 по 2020 год и занимал должность в «Госсорткомиссии» с 2020 по 2023 год, стал фигурантом дела о получении взяток. По версии следствия, воспользовавшись своим служебным положением он получил крупные суммы от сельскохозяйственных производителей в конце 2023 года.

Генеральная прокуратура (ГП) РФ ранее подала иск с требованием изъять имущество у экс-чиновника, указывая на недостоверные сведения о его доходах и собственности.

Вскоре суд удовлетворил иск ГП и постановил вернуть в бюджет государства не только жилые квартиры и апартаменты, но и земельные участки, жилые дома, баню и другие нежилые постройки, оформленные на родственников Александрова.

Кроме того, суд принял решение взыскать с Александрова и его брата стоимость дома в Московской области в денежном эквиваленте. Уголовное дело о взятках было направлено в суд полтора месяца назад. Его рассмотрение назначено на 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ намерена изъять крупнейшее производство ПВХ у семьи экс-депутата Виктора Круглова.