Начальник сжег сотрудника и закопал: подробности убийства в Свердловской области

Суд вынес приговор по дело об убийстве мужчины, тело которого нашли закопанным в посадке в Свердловской области, сообщает tagilcity.ru . Убийцей оказался начальник 63-летнего сотрудника.

Начальнику суд назначил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина не отрицал вины. Согласно его слов, между ним и 63-летним сотрудником произошла ссора. Начальник разозлился и силой отвез мужчину в посадку, где облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджог. В ходе расследования осужденный показал, как силой затолкал мужчину в багажник и вывез в лес.

После того, как тело обгорелого, начальник прикопал его. Труп обнаружил отдыхающий, который катался по территории леса на квадроцикле. Началось расследование.

Погибший мужчина жил в сторожке на территории, где и работал. Следователи сразу обратили внимание на тот факт, что начальник не сообщил о пропаже сотрудника, который много лет работал на занимаемой ранее должности, ни правоохранительным органам, ни родственникам.