Ученые поставили под сомнение эффективность популярной добавки для красоты и мозга

eBioMedicine: добавки с омега-3 оказались бесполезными для людей с деменцией

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Рыбий жир повышает уровень омега-3 в спинномозговой жидкости — но это, как выяснилось, не гарантирует ни улучшения памяти, ни замедления возрастных изменений мозга. К такому выводу пришли ученые Университета Южной Калифорнии после двухлетнего клинического испытания. Результаты опубликованы в журнале eBioMedicine.

В испытании участвовали 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет. Все они редко ели рыбу и имели повышенный риск болезни Альцгеймера. Почти половина — 47% — были носителями варианта гена APOE4, связанного с повышенной вероятностью поздней формы заболевания.

Участников случайным образом разделили на две группы. Одна ежедневно получала добавку с двумя граммами докозагексаеновой кислоты — важной для нервных клеток омега-3 жирной кислоты. Вторая принимала плацебо. При этом ни испытуемые, ни исследователи не знали, кому достался активный препарат.

Через полгода содержание этой кислоты в спинномозговой жидкости выросло в среднем на 17%. Это подтвердило: вещество действительно достигает центральной нервной системы. Однако спустя два года никакого преимущества в тестах памяти и других мыслительных способностей не обнаружили. Добавка также не предотвращала уменьшение гиппокампа — области мозга, участвующей в формировании воспоминаний.

Иными словами, повышение доступности омега-3 само по себе не дало измеримого защитного эффекта в изученной группе. Важная оговорка: результат касается конкретной добавки, конкретной дозы и срока наблюдения. Он вовсе не означает, что омега-3 не нужны организму.

Теперь авторы хотят выяснить, от чего зависит способность мозга усваивать и использовать эти вещества. Они предполагают, что жирные кислоты в составе полноценного рациона могут действовать иначе, чем отдельная добавка. Правда, прямого сравнения этих подходов в рамках данного испытания не проводилось — так что точка в споре о рыбьем жире, похоже, еще не поставлена.

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