Мать брошенного под дом в Зеленограде новорожденного раскрыла мотивы своего поступка

ТАСС: силовики нашли мать младенца, брошенного на гибель под дом в Зеленограде

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Столичная прокуратура установила личность женщины, которая оставила новорожденного возле жилого дома в Зеленограде (ЗелАО Москвы). Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, речь идет о женщине 1999 года рождения. Мальчик появился на свет 16 октября. А уже на следующий день, после выписки из родильного отделения, мать оставила его около дома, прямо под окнами. У малыша были минимальные шансы на выживание: даже при плюсовой погоде осени, новорожденный начинает терять тепло за считанные минуты.

Как пояснили в ведомстве, горе-мать опасалась, что ее бросит сожитель из-за появления ребенка.

Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а дальнейшие процессуальные действия держит на особом контроле. Уточнений по судьбе ребенка нет. Вероятно, этим вопросом будут заниматься органы опеки.

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