«Вызывает отторжение»: почему отказ от мытья не делает мужчину привлекательнее

В последнее время в Сети набирает популярность увлечение, сторонники которого отказываются от ежедневного душа и средств от пота, полагая, что естественный запах тела накапливает особые пахучие вещества, привлекающие женщин. По их мнению, такой запах действует сильнее любых духов.

Однако психолог и специалист по отношениям Екатерина Жданова в интервью интернет-изданию «Абзац» назвала эту практику заблуждением. По ее словам, научных доказательств существования человеческих половых веществ, которые автоматически вызывают влечение, нет. Резкий запах несвежего тела чаще вызывает отторжение, а не симпатию.

«Если парень долго избегает душа и от него начинает пахнуть потом, это лишь негативно повлияет на отношение противоположного пола», — отметила эксперт.

Она также объяснила, почему молодые люди поддаются этому веянию. По ее мнению, причина — неуверенность и страх строить долгосрочные отношения. Вместо того чтобы развивать навыки общения, мужчины ищут простой способ стать привлекательными без эмоционального сближения. Им кажется, что достаточно перестать мыться, и женщина сама обратит внимание. Но это лишь обман, позволяющий избежать риска настоящей близости.

Жданова подчеркнула, что женское половое влечение зависит от множества причин. Регулярный отказ от мытья не заменит взаимной симпатии, уважения со стороны партнера и умения мужчины выстраивать психологический контакт. Никакой запах не перевесит грубость, невнимательность или неумение слушать. Напротив, пренебрежение гигиеной может оттолкнуть даже при первоначальной симпатии.

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