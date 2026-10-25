Украинские чиновники возмутились русскому языку при поиске в Google

Языковой омбудсмен Ивановская пожаловалась в Google из-за русского языка

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

На Украине развернули новую кампанию — на этот раз против поисковых алгоритмов. Уполномоченный по вопросам языка Елена Ивановская сообщила, что направила запрос в Google: поисковик, по ее мнению, выдает результаты на русском вместо украинского. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на украинский источник.

О своем обращении Ивановская рассказала украинскому порталу. По словам чиновницы, официальное послание ушло в центральное управление компании Google и касается корректности работы поисковых алгоритмов.

Примечательно, что это не первый подобный демарш. Ранее Ивановская пугала родителей школьников крупными штрафами — до $270 — за общение с педагогами на русском в групповых чатах. А еще обязала вести переписку в домовых группах исключительно на украинском, чтобы избежать санкций.

Теперь, судя по всему, борьба за язык перешла на новый уровень — от родительских чатов к глобальным корпорациям. Правда, чем именно не угодила выдача Google, кроме самого факта русского языка в ней, чиновница не уточнила.

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