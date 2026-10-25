ВОЗ отказалась от термина «безопасная доза» — врач объяснил, что это значит

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась от термина «безопасная доза алкоголя», заявил в интервью «Ленте.ру» врач-нарколог Андрей Тюрин. Вместо него специалисты используют оценку риска: низкий, средний или высокий вред для здоровья.

По словам специалиста, даже небольшие дозы спиртного при регулярном употреблении стимулируют выброс дофамина — «гормона удовольствия». Мозг запоминает этот путь, начинает требовать алкоголь снова, и в результате развивается зависимость.

«Условно малый риск представляют 14 стандартных доз алкоголя в неделю для мужчин и 10 — для женщин, и то при условии, что два дня в неделю человек полностью воздерживается от спиртного», — отметил врач.

Он подчеркнул, что эти нормы условны и подходят только здоровым взрослым людям.

Ранее стало известно, что в России снижаются продажи алкоголя и закрываются алкомаркеты.