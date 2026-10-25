Политолог оценил, сможет ли оппозиция в Сербии повлиять на отношения с Россией

absatz.media: оппозиция не сможет изменить курс Сербии в отношении России

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Оппозиция не сможет победить партию бывшего президента Сербии Александра Вучича на досрочных парламентских выборах и не изменит курс страны в отношении России. Таким мнением с интернет-изданием «Абзац» поделился политолог Николай Топорнин.

По мнению эксперта, оппозиционные силы соберут много голосов, но не получат абсолютного большинства и не смогут сформировать свое правительство. При этом в программе оппозиции нет антироссийских позиций.

«Бой идет не по внешнеполитическим целям, а исключительно внутри страны», — подчеркнул он.

Главные проблемы Сербии, отметил он, касаются коррупции и теневых схем, а толчком к политическому напряжению стало падение крыши вокзала в Нови-Саде в 2024-м году. Власти не дали внятной реакции, и это вызвало острый отклик в обществе.

Ранее Александр Вучич высказался об отношениях с Россией.

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