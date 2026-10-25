Священник объяснил, считается ли грехом многословие в молитве

Священник раскрыл отношение Церкви к многословию в молитве, пишет агентство «Кулик». Он отметил, что длинные молитвы чаще свойственны фарисеям — тем, кто стремится показать внешнюю праведность.

По словам священнослужителя, Иисус был против того, чтобы длинная молитва становилась самоцелью. При этом Церковь не возражает против существования длинных молитв в христианстве. Важно лишь, чтобы верующий не стремился умышленно многословить во время общения с Господом.

Таким образом, сама по себе длинная молитва не является грехом. Грехом может стать намеренное многословие, когда человек произносит слова не от сердца, а ради внешнего эффекта или по привычке.

Священник подчеркнул: главное в молитве — искренность и смирение, а не количество произнесенных слов. Если верующий следит за собой и не превращает молитву в пустой набор фраз, длительное обращение к Богу остается допустимым и даже полезным.

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