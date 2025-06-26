Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских БПЛА над регионами России

В ночь на 26 июня противник намеревался атаковать с использованием летательных аппаратов самолетного типа Курскую, Ростовскую, Брянскую, Калужскую области, территорию Московского региона, а также республик Крым и Мордовия, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего было запущено 50 БПЛА. Дежурные средства ПВО перехватили вражеские беспилотные системы и уничтожили их. Отмечено, что два БПЛА двигались в сторону Москву. Всего над территорией Московского региона устранили три дрона.

По информации ведомства, 23 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области. Над Ростовской областью — 11 БПЛА, Брянской — шесть. Три дрона противника сбили над территорией Белгородской области.

«2 БПЛА — над территорией Республики Крым, по 1 БПЛА — над территориями Республики Мордовия и Калужской области», — проинформировали в Минобороны РФ.

Губернаторы регионов после работы ПВО часто обращаются в телеграм-каналах к жителям с просьбой не публиковать в соцсетях и мессенджерах фото последствий атак противника и работу ПВО. Россиян просят быть бдительными и при информировании о возможном ударе спускаться в укрытия или занимать наиболее безопасное место в квартире.

Ранее сообщалось, что в Самарской области сбили два украинских беспилотника.