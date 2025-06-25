В Самарской области сбили два украинских беспилотника

В Самарской области дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

По утверждению губернатора, в регионе перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата.

«Произошла очередная попытка вражеской атаки нашего региона. Благодаря действиям военных — безуспешная», — указал он.

Федорищев добавил, что пострадавших, а также разрушений отмечено не было.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июня российская система противовоздушной обороны успешно перехватила и уничтожила 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, угрожавших безопасности территории России. По данным оборонного ведомства, 14 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области. Два дрона уничтожили над Московским регионом, по одному — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.