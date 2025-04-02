Надежда Бабкина оценила идею появления улицы в Ахтубинске в ее честь

Народная артистка России Надежда Бабкина призналась, что смущена и польщена предложением назвать в ее честь улицу в Ахтубинске, сообщило интернет-издание «Абзац».

Врио главы муниципального образования «Город Ахтубинск» Александр Сиваков рассказал, что к середине 2026 года в Ахтубинске появится улица в честь певицы Надежды Бабкиной. Спикер пояснил, что в городе планируется строительство нового микрорайона. С подобной инициативой обратилась общественная организация «Зов народа».

«Будет строиться новый микрорайон, и, соответственно, там будет название новой улицы (в честь Надежды Бабкиной. — Прим. ред.). Микрорайон планируется, земельный участок определен, одна часть города определена под новую застройку, соответственно, там мы будем называть улицу именем нашей певицы», — проинформировал Александр Сиваков.

Издание напомнило, что Ахтубинск — родной город певицы. Населенный пункт расположен в Астраханской области. Надежда Бабкина отметила, что удостоиться такой чести при жизни удается не каждому. Она призналась, что никогда не ставила цель увековечить свое имя. Певица просто занимается тем, что приносит ей душевное удовлетворение. Артистка рада делиться своим творчеством с поклонниками. Однако никогда не может останавливаться на достигнутом.

По словам певицы, сейчас она занимается организацией фестиваля-марафона всероссийского масштаба, записывает новый музыкальный альбом. В преддверии 9 мая состоится премьера спектакля «Василий Теркин». Оценить работу зрители смогут в театре «Русская песня». Певица польщена информацией, что в ее честь хотят назвать улицу, но продолжит активно работать над созданием различных творческих проектов.

«Если это случится, постараюсь не „забронзоветь“ и остаться той самой Надей Бабкиной, какой меня знают и помнят в Ахтубинске. Почивать на лаврах, подсчитывая свои звания, награды и ордена, не в моих привычках», — в беседе с «Абзацем» призналась народная артистка.

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